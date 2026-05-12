Cần Thơ: Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường 12/05/2026 13:00

(PLO)- Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng Cần Thơ phát hiện một số nguồn nước thải tại Bệnh viện S.I.S không được đưa vào hệ thống xử lý mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S thuộc Công ty CP đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nước thải từ hoạt động của Bệnh viện S.I.S có dấu hiệu gây ô nhiễm nên đã phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị này.

Qua kiểm tra khu vực xung quanh bệnh viện, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận nước thải phát sinh có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Cơ quan chức năng Cần Thơ thu mẫu nước thải để kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng ghi nhận thực tế tại khu vực xả thải và lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác phân tích, đánh giá chất lượng môi trường.

Bệnh viện S.I.S xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, nước thải từ khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện thải trực tiếp không qua xử lý ra hệ thống thoát nước sinh hoạt.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện S.I.S đang hoạt động bình thường



Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu giặt sấy đồ vải (ga giường, vỏ gối, quần áo bệnh nhân…) không được đưa về hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện mà thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu hai mẫu nước thải, gồm một mẫu tại điểm xả cuối của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt và một mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước sinh hoạt để phục vụ công tác phân tích theo quy định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra yêu cầu Bệnh viện S.I.S thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải; thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh, không để xảy ra tình trạng xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.