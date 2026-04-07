Người dân an tâm sau khi KCN Phúc Long xử lý tình trạng nước thải ra kênh có màu vàng 07/04/2026 17:41

(PLO)- Sự cố nước kênh đổi màu, bốc mùi đã được xử lý nhanh chóng, trả lại môi trường an toàn, giúp người dân ở sát KCN Phúc Long (Tây Ninh) an tâm sinh hoạt và sản xuất.

Liên quan đến bài viết "Nước thải từ khu công nghiệp tràn ra kênh, người dân vẫn mòn mỏi chờ xử lý" trên PLO.VN, ngày 7-4, bà Phạm Xuân Hiền, Phó Giám đốc khu công nghiệp (KCN) Phúc Long (ấp Chánh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã kiểm tra để xác định nguồn gây ô nhiễm để có biện pháp khắc phục. Hiện nay Ban quản lý KCN đã khắc phục sự cố xảy ra.

Video: Người dân yên tâm sau sự cố nước kênh xả ra từ KCN Phúc Long

Theo, bà Hiền, ngay sau khi phát hiện sự việc (ngày 3-4), Ban Quản lý KCN Phúc Long đã nhanh chóng cho lập biên bản ghi nhận lại sự việc dưới sự chứng kiến của Chính quyền địa phương và ngay lập tức cho bơm nước bị nhiễm về khu xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý, tình hình hiện nay khu vực bị nhiễm phèn đã được xử lý.

Nhân viên KCN Phúc Long kiểm tra độ pH tại các hố ga xả thải ra ngoài môi trường. Ảnh: HD

“Phía Ban quản lý KCN Phúc Long đã nhanh chóng khắc phục sự cố, bơm nước bị nhiễm trở lại hệ thống xử lý và thực hiện kiểm tra độ pH tại chỗ dưới sự chứng kiến của chính quyền và người dân để chứng minh độ an toàn” bà Hiền nói.

Trước đó, Báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận phản ánh của người dân ở khu vực phản ánh tình trạng nước từ một hố ga trong KCN tràn ra ngoài, lan vào kênh dân sinh. Dòng nước có màu vàng đục, kèm theo mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân lân cận. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nước thải từ KCN ra môi trường màu vàng ngày 27-3, khiến người dân lo ngại. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mỹ Yên đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý Khu kinh tế để xác minh nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Song song đó, Ban Quản lý KCN Phúc Long cũng tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước trong khu vực.

Cũng theo bà Hiền, dòng nước có hiện tượng màu vàng thực chất là nước từ hệ thống thu gom nước mưa, không phải nước thải sản xuất từ các nhà máy trong KCN. Sau quá trình kiểm tra, rà soát thì phát hiện một doanh nghiệp ở trong KCN chuyên về sản xuất dây lưới kẽm, do quá trình bảo trì máy bị hư hỏng.

Dòng nước từ trong KCN chảy ra kênh nội đồng đã hết ô nhiễm, nước không còn màu vàng. Ảnh: HUỲNH DU

“Trong lúc bảo trì máy, công nhân sơ xuất để nước thải của cái máy đó chảy tràn vào hệ thống nước mưa. Sau khi kiểm tra thì mới thấy sự cố nước có hiện tượng màu vàng do sự cố tại công ty đó, họ chuyên về sản xuất dây lưới kẽm”, bà Hiền nói.

Ghi nhận tại các điểm nước rò rỉ trước đây, thì nguồn nước chảy ra đã được đảm bảo qua test nhanh về pH dao động từ 6 tới 9 thì nguồn nước đạt chuẩn với chỉ số dao động từ 7,28 đến 7,65 nằm trong cái ngưỡng an toàn theo quy định về môi trường. Người dân địa phương bày tỏ sự vui mừng khi môi trường sống được cải thiện rõ rệt.

Người dân cùng Ban quản lý KCN kiểm tra nguồn nước tại hố ga xả ra kênh ngày 7-4. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Phan Đức Toàn (48 tuổi, ngụ ấp Chánh) cho biết sau khi sự việc được phản ánh, các bên liên quan đã nhanh chóng vào cuộc, xác định nguyên nhân và xử lý triệt để. Theo ông, hiện nay nước đã gần như trở lại trạng thái bình thường; chỉ cần thêm vài đợt nước lưu thông tự nhiên là có thể sử dụng ổn định như trước.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì công tác giám sát nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự tái diễn. Các doanh nghiệp trong KCN cũng được yêu cầu rà soát hệ thống đấu nối, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Sự vào cuộc nhanh chóng, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và doanh nghiệp đã góp phần xử lý kịp thời sự cố, trả lại môi trường trong lành cho người dân.