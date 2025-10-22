Gây ô nhiễm môi trường, một đơn vị thu gom rác ở Cần Thơ bị phạt 445 triệu 22/10/2025 15:04

(PLO)- UBND TP Cần Thơ phạt đơn vị thu gom rác với ba hành vi: xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn trên 10 lần và điểm tập kết rác không có thiết bị lưu chứa.

Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì đối thoại, giải quyết việc khiếu nại đối với Công ty TNHH Xây dựng ĐD (gọi tắt công ty ĐD) liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP đối với công ty này.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì đối thoại, giải quyết việc khiếu nại đối với Công ty ĐD. Ảnh: NHẪN NAM

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP Cần Thơ ngày 7-7-2025, Công ty ĐD đã thực hiện ba hành vi vi phạm hành chính, gồm: Lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ); Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định.

Các hành vi vi phạm này quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 6 Điều 18; điểm đ khoản 5 Điều 26, Nghị định số 45/2022.

Với ba hành vi vi phạm nêu trên, Công ty ĐD bị phạt tổng cộng 445 triệu đồng.

UBND TP buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do thực hiện hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và có trách nhiệm báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định.

Trước đó, biên bản kiểm tra ngày 17-3-2025 ghi nhận Công ty ĐD lắp đặt máy bơm, đường ống để bơm nước rỉ phát sinh tại trạm trung chuyển ra rạch Bà Bộ. Ngày 22-3-2025, ghi nhận thời điểm kiểm tra, Công ty ĐD sử dụng máy bơm nước rỉ phát sinh tại trạm trung chuyển ra rạch Bà Bộ, đoàn kiểm tra thu một mẫu nước thải tại đầu ra cuối cùng. Qua xét nghiệm mẫu nước thải có thông số B0D5 (ở 20oC) vượt hơn 1.172 lần, sáu thông số còn lại cũng vượt quy chuẩn.

Từ ngày 18-3-2025 đến ngày 24-3-2025, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra tại 4 địa điểm tập kết rác tạm của công ty gồm chân cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi; Gầm cầu Rạch Ngỗng 1, phường Thới Bình; Vỉa hè bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, phường Hưng Lợi; Đường cặp bờ kè rạch Rau Răm, đối diện đại học FPT, phường An Bình. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đều không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định.

Đến tháng 8-2025, Công ty ĐD khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. Cuộc đối thoại của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ hôm nay là quy trình trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại cho công ty.

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, đại diện Công ty ĐD bày tỏ việc họ khiếu nại chỉ với mong muốn được kéo dài thời gian đóng phạt vì công ty đang gặp khó khăn. Công ty ĐD xin rút lại đơn khiếu nại và xin chậm nộp tiền đóng phạt.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị công ty gửi văn bản về việc rút đơn khiếu nại để làm cơ sở xem xét.

Với những lỗi vi phạm của công ty đã được chỉ ra, lãnh đạo TP mong công ty khắc phục những vi phạm về ô nhiễm môi trường, khắc phục sớm nhất, nhanh nhất và hạn chế những tồn tại môi trường; thu xếp kinh phí đóng phạt về môi trường.

Quá trình thực hiện công việc của công ty thì cố gắng giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch TP cho biết, theo quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính, có cơ sở để xem xét cho công ty được đóng phạt nhiều lần, tuy nhiên công ty phải có văn bản gửi Văn phòng UBND TP để các sở ngành liên quan tham mưu về việc này.