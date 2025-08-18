Hà Nội đề xuất tăng phí thu gom rác thải gấp 7 lần 18/08/2025 09:51

(PLO)- UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng tăng mạnh.

Hiện nay, mức thu phí rác sinh hoạt tại Hà Nội là 6.000 đồng/người/tháng (tương đương 24.000 đồng/hộ) ở phường và 3.000 đồng/người/tháng (12.000 đồng/hộ) ở xã.

Theo dự thảo, từ năm 2025, mức phí tại phường sẽ tăng lên 21.000 đồng/người/tháng và lên 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Ở khu vực xã, mức thu dự kiến là 10.000 đồng/người/tháng vào năm 2025 và 23.000 đồng/người/tháng từ năm 2026.

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp, mức giá áp dụng là 1.175 đồng/kg theo khối lượng rác thải phát sinh thực tế.

Hà Nội đề xuất tăng phí thu gom rác thải gấp 7 lần trong 2 năm tới

UBND TP cho biết mức phí thu gom rác hiện nay mới chỉ bù đắp được một phần nhỏ chi phí. Năm 2024, tổng số thu phí rác trên địa bàn chỉ đạt gần 568 tỉ đồng, trong khi chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt lên tới gần 2.300 tỉ đồng, gấp 4 lần.

Thành phố cho rằng việc điều chỉnh tăng dần mức phí là cần thiết để giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời khuyến khích người dân hạn chế phát sinh rác, nâng cao ý thức cộng đồng.

Hiện trung bình mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.500 tấn rác sinh hoạt. Hai nhà máy điện rác chính là Thiên Ý (bãi rác Nam Sơn) và Seraphin (bãi rác Xuân Sơn) đang xử lý hơn 6.200 tấn/ngày, đồng thời phát điện khoảng 120 MW.

So với nhiều địa phương khác, mức thu phí rác của Hà Nội hiện vẫn thấp. Tại TP.HCM, mức phí là 84.000 đồng/hộ/tháng; Hải Phòng 40.000 đồng; Hưng Yên 60.000 đồng với phường và 40.000 đồng với xã; Đà Nẵng và Quảng Nam cùng ở mức 30.000 đồng.

Theo UBND TP, lộ trình tăng phí sẽ hướng tới việc thu đúng, thu đủ theo khối lượng phát thải thay vì chỉ tính bình quân đầu người như hiện nay.