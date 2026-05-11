Người dân phản ánh ô nhiễm từ nhà máy viên nén gỗ, yêu cầu quan trắc môi trường 11/05/2026 11:15

(PLO)- Ba ống xả từ nhà máy bốc lên cột khói trắng dày khiến người dân sống lân cận lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng.

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở thôn Trung An (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh phải sống trong cảnh ngột ngạt vì khói bụi, tiếng ồn phát sinh từ Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối (Wood Pellets) của Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu. Dù người dân liên tục kiến nghị, tình trạng ô nhiễm đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dân nói khói, công ty nói hơi nước

Tại khu dân cư Trung An, chỉ đứng cách nhà máy vài trăm mét đã dễ dàng nhìn thấy những cột khói liên tục bốc lên từ khu vực sản xuất của nhà máy. Vào cuối chiều, các luồng khói trắng kéo dài hàng chục mét.

Cột khói trắng cao hàng chục mét phát ra từ nhà máy viên nén sinh khối nhìn từ xa.

Nhà anh Hồ Minh Đại (trú thôn Trung An) nằm cách nhà máy khoảng hơn 200 m. Anh cho biết nhiều năm qua phải sống chung với khói và mùi khét phát tán từ hoạt động sản xuất viên nén.

“Bụi bám khắp nơi, mới lau dọn hôm trước, hôm sau bụi lại phủ kín. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm” - anh Đại nói.

Bụi xuất hiện nhiều, bám vào đồ đạc, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân khu vực.

Không riêng gia đình anh Đại, nhiều hộ dân khác ở thôn Trung An cũng phản ánh tình trạng tương tự. Theo người dân, nhà máy vận hành gần như suốt ngày đêm, mạnh nhất vào ban đêm và rạng sáng. Mỗi khi hoạt động hết công suất, các ống xả liên tục thải ra những luồng khói trắng dày đặc kèm mùi khó chịu.

Ông Nguyễn Võ (trú thôn Trung An) bức xúc vì cứ sau một đêm, cửa kính, nền nhà và nhiều vật dụng lại phủ lớp bụi mịn. “Chúng tôi lo ngại cho sức khỏe vì môi trường sống không còn đảm bảo như trước” - ông Võ nói.

Cận cảnh lớp bụi trên vật dụng trong nhà dân.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều thời điểm, khói bụi phát sinh từ hoạt động của nhà máy khá dày . PV đã liên hệ với một lãnh đạo Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu. Vị này cho rằng cột khói trắng mà người dân nhìn thấy thực chất là hơi nước, trong đó chỉ lẫn một ít khói.

Cột khói trắng dày đặc được phía công ty cho là hơi nước.

“Các nhà máy viên nén gỗ sấy và đẩy ra hơi nước sinh ra trong quá trình sấy dăm. Khi trời nắng, nhiệt độ cao thì hơi nước ra sẽ không thấy, nhưng khi thời tiết ẩm, hơi nước ra nhiều hiện thành từng đám lớn khiến người dân lo lắng ô nhiễm” - vị này nói.

Đề nghị quan trắc độc lập để làm rõ phản ánh của người dân

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ dân ở thôn Trung An đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã và UBND xã Bình Sơn để đề nghị kiểm tra, xử lý.

Khói ám mờ trên nhiều tuyến đường quanh nhà máy.

Theo văn bản do ông Đinh Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn ký, qua phản ánh của người dân và kiểm tra thực tế, địa phương ghi nhận tại các ống xả của nhà máy xuất hiện khói màu trắng kéo dài thành vệt thoát ra môi trường.

Trong số liệu quan trắc khí thải do doanh nghiệp tự thực hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng, các chỉ số vẫn trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân, UBND xã cho rằng cần có kết quả quan trắc độc lập, khách quan để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng môi trường.

Cận cảnh các ống phát thải của nhà máy.

Ngày 20-4, UBND xã Bình Sơn có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu quan trắc môi trường tại Nhà máy Wood Pellets và Công ty Lâm sản Bình An Phú.

Ông Nguyễn Hải Trường, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất cho biết sau khi tiếp nhận kiến nghị của UBND xã Bình Sơn, ban đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường xây dựng đề cương, kế hoạch lấy mẫu khí thải công nghiệp tại Nhà máy Wood Pellets.

Việc lấy mẫu được thực hiện tại 3 thời điểm khác nhau có sự chứng kiến của lãnh đạo Công ty Sáng tạo Á Châu và đại diện người dân thôn Trung An.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy hai mẫu tại nhà máy, riêng mẫu thứ ba sẽ lấy vào ngày 15-5 trên cơ sở kế hoạch vận hành của nhà máy. Tại thời điểm lấy mẫu, nhà máy hoạt động bình thường khoảng 75 - 80% công suất thiết kế.

Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất sẽ phúc đáp bằng văn bản để UBND xã Bình Sơn công bố kết quả cho người dân bằng văn bản.

Trường hợp mẫu khí thải vượt quy chuẩn xả thải theo quy định, Ban Quản lý sẽ đề nghị cơ quan chức năng thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.