Từ 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp: Phơi bày “ô nhiễm ẩn” và bệnh thành tích 30/03/2026 13:40

(PLO)- Việc hàng loạt trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách thức vận hành của cả một cơ chế quản lý môi trường.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định có gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu. Con số này chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

“Vì sao một hệ thống có niêm phong, có camera giám sát vẫn có thể bị can thiệp?”, TS. Tô Văn Trường, chuyên gia về tài nguyên - môi trường đặt câu hỏi và cho rằng: Lỗ hổng lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa con người và cơ chế quản lý.

PLO xin giới thiệu bài viết của TS. Tô Văn Trường nêu quan điểm về vấn đề này.

Việc hàng loạt trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu không chỉ là một vụ vi phạm đơn lẻ. Đằng sau con số gần 160 trạm – tương đương hơn một nửa hệ thống trên cả nước là một vấn đề mang tính hệ thống, gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách thức vận hành của cả một cơ chế quản lý môi trường.

Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở quy mô, mà nằm ở bản chất: khi dữ liệu quan trắc vốn được xem như “hệ thần kinh” của quản lý môi trường bị bóp méo, toàn bộ quá trình ra quyết định sẽ bị dẫn dắt sai lệch. Một hệ thống dựa trên thông tin sai không thể tạo ra chính sách đúng. Và khi đó, cái giá phải trả không chỉ là những con số trên báo cáo, mà là sức khỏe cộng đồng và sự bền vững của hệ sinh thái.

“Ô nhiễm vô hình” – hệ quả hữu hình

Xả thải trái phép là hành vi gây ô nhiễm trực tiếp, có thể nhìn thấy, đo đếm và xử lý nếu hệ thống giám sát hoạt động đúng. Nhưng nguy hiểm hơn, việc làm sai lệch dữ liệu quan trắc lại đánh thẳng vào cơ chế phát hiện. Nó không chỉ che giấu vi phạm, mà còn khiến vi phạm trở nên “hợp pháp” trên giấy tờ.

TS. Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về tài nguyên và môi trường.

Khi dữ liệu bị thao túng, ô nhiễm không biến mất – nó chỉ bị che khuất. Những “vùng ô nhiễm ẩn” có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện, tích tụ thành những rủi ro môi trường nghiêm trọng. Người dân không có thông tin đúng để tự bảo vệ. Chính quyền địa phương không chịu áp lực xử lý. Và hệ sinh thái tiếp tục bị bào mòn một cách âm thầm.

Đó chính là dạng “ô nhiễm vô hình” nhưng có hệ quả hữu hình rất lớn.

Khi cái sai trở thành “bình thường”

Nguy hiểm hơn, nếu những hành vi gian lận không bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, chúng sẽ dần trở thành một dạng “chuẩn mực ngầm”. Khi đó, cái sai không còn bị coi là sai, mà trở thành thói quen. Người tuân thủ quy định có thể bị cô lập, thậm chí chịu áp lực ngược.

Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay pháp lý, mà là sự xói mòn chuẩn mực trong quản trị. Một khi niềm tin xã hội vào dữ liệu công bị suy giảm, hậu quả sẽ lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác, không chỉ riêng môi trường.

Việc hơn 50% số trạm quan trắc có thể bị can thiệp cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Nó phản ánh một thực trạng sâu xa hơn: “bệnh thành tích” trong quản lý.

Khi áp lực phải có “số liệu đẹp” lớn hơn yêu cầu phản ánh đúng thực trạng, dữ liệu rất dễ bị điều chỉnh để phục vụ mục tiêu báo cáo. Trong môi trường như vậy, sự thật trở thành thứ có thể bị thương lượng, còn tính minh bạch bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Đáng lo ngại hơn, hiện tượng này có thể được duy trì bởi một dạng “đồng thuận ngầm” giữa một số doanh nghiệp và một bộ phận quản lý. Khi lợi ích đủ lớn, các bên sẵn sàng tìm cách lách luật, thậm chí tạo ra kẽ hở để trục lợi.

Lỗ hổng không chỉ ở công nghệ

Nhiều người có thể đặt câu hỏi: Vì sao một hệ thống có niêm phong, có camera giám sát vẫn có thể bị can thiệp?

Câu trả lời nằm ở chỗ: Gian lận ngày nay không còn diễn ra ở “phần cứng”, mà chuyển sang “phần mềm” – nơi dữ liệu được xử lý, truyền tải và lưu trữ. Camera chỉ giám sát được những gì nhìn thấy, nhưng không thể kiểm soát được những gì diễn ra trong dòng dữ liệu.

Tuy nhiên, công nghệ không phải là nguyên nhân cốt lõi. Lỗ hổng lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa con người và cơ chế quản lý. Nếu không có sự tiếp tay của con người, và nếu có cơ chế kiểm tra chéo độc lập hiệu quả, việc thao túng trên diện rộng là điều khó xảy ra.

Nói cách khác, công nghệ có thể bị lợi dụng, nhưng chính con người và thể chế mới quyết định hệ thống có bị vô hiệu hóa hay không.

Trách nhiệm không thể “chia đều”

Trong vụ việc này, trách nhiệm cần được nhìn nhận rõ ràng. Doanh nghiệp xả thải phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi gian lận. Các đơn vị cung cấp thiết bị hoặc giải pháp công nghệ cũng không thể đứng ngoài nếu có dấu hiệu tiếp tay hoặc thiết kế hệ thống có “cửa hậu”.

Nhưng ở góc độ quản trị nhà nước, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để một hệ thống bị thao túng trên diện rộng mà không được phát hiện kịp thời. Trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là thiết kế một cơ chế không cho phép sai phạm xảy ra.

Đã đến lúc “đại giải phẫu” hệ thống

Vụ việc này cho thấy, vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định hay tiêu chuẩn. Khung pháp lý, quy trình kỹ thuật, thậm chí cả công nghệ cần thiết đều đã tồn tại. Điều còn thiếu là sự thực thi nghiêm túc, cơ chế giám sát độc lập và đội ngũ đủ năng lực, liêm chính. Một số giải pháp căn cơ:

Thứ nhất, chuẩn hóa quy trình và phương pháp: Cơ quan quản lý cần đưa ra “đầu bài” rõ ràng. Doanh nghiệp phải trình phương pháp và được phê duyệt trước khi thực hiện

Thứ hai, bổ sung hệ thống QA/QC (Đảm bảo và Kiểm soát chất lượng). Đây là “lỗ hổng” lớn hiện nay. Cần kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, và kiểm tra chéo.

Thứ ba, chuẩn hóa phòng thí nghiệm: Bắt buộc đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tương đương TCVN ISO/IEC 17025:2017). Đảm bảo năng lực kỹ thuật, tính khách quan và độ tin cậy của kết quả.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ cao để chống gian lận công nghệ cao: Mã hóa dữ liệu đầu cuối. Lưu vết dữ liệu không thể chỉnh sửa (log, blockchain hoặc tương đương). Giám sát độc lập theo thời gian thực.

Thứ năm, yếu tố con người: Cần đội ngũ “có tâm và có tầm”. Tăng trách nhiệm cá nhân và chế tài đủ mạnh.

Nếu không xử lý tận gốc những yếu tố này, thì dù hệ thống có hiện đại đến đâu, nguy cơ bị thao túng vẫn luôn hiện hữu.

Lời cảnh tỉnh

Một hệ thống quan trắc bị bóp méo không chỉ làm sai lệch con số, mà làm sai lệch cả nhận thức và hành động. Khi đó, chúng ta không chỉ mất đi dữ liệu đáng tin cậy, mà còn đánh mất khả năng tự bảo vệ mình trước những rủi ro môi trường.

Vì vậy, vụ việc lần này cần được nhìn nhận như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: Muốn bảo vệ môi trường, trước hết phải bảo vệ sự trung thực của dữ liệu. Và muốn làm được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào công nghệ hay chế tài, mà phải bắt đầu từ chính con người và cách thức vận hành của hệ thống quản lý.