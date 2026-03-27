Nóng: Đồng loạt giảm nhiều loại thuế, giá xăng giảm hơn 5.600 đồng/lít 27/03/2026 01:28

(PLO)- Từ 24 giờ ngày 26-3, giá xăng E5 giảm đến gần 4.800 đồng/lít, xăng A95 giảm hơn 5.600 đồng/lít.

Khuya 26-3, Bộ Công Thương phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm ở mức rất mạnh.

Cụ thể, từ 24 giờ ngày 26-3, giá xăng E5 không cao hơn 23.326 đồng/lít, giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng A95 ở mức 24.332 đồng/lít, giảm 5.625 đồng/lít.

Dầu diesel 35.440 đồng/lít, giảm 2.459 đồng/lít. Dầu hỏa 35.384 đồng/lít, giảm 971 đồng/lít. Dầu mazut 21.748 đồng/kg, tăng 1.503 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân khiến giá xăng dầu đa số đều giảm mạnh như trên là bởi kỳ điều hành này, ngoài do giá xăng dầu thế giới giảm, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng. Hiện số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỉ đồng.