Lọc dầu Nghi Sơn vừa phát thông cáo mới nhất liên quan xăng dầu 26/03/2026 13:56

(PLO)- Lọc dầu Nghi Sơn cho biết đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu.

Ngày 26-3, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) phát đi thông cáo báo chí cập nhật mới nhất về hoạt động vận hành của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đây là thông tin nhiều người quan tâm trong bối cảnh thị trường xăng dầu toàn cầu có nhiều biến động khó lường.

NSRP cho biết, vào giữa tháng 3, Công ty đã tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Cô-oét. Ngay sau đó, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo.

NSRP là liên doanh được bảo trợ bởi Công ty TNHH Dầu khí Cô-oét - Châu Âu, Công ty Idemitsu Kosan, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Mitsui Chemicals. Ảnh: NSRP

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, NSRP cho hay đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

“NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, dưới sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương”, đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết.

Song song, công ty này vẫn đang tích cực và chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép.

Cùng với hoạt động của lọc hoá dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bình Sơn) đã tăng sản lượng 10,5% và đủ nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết tháng 4, đầu tháng 5.

Song song đó, Bộ Công Thương cũng cho biết hoạt động nhập khẩu xăng dầu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường xăng dầu trong nước.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, theo dõi sát diễn biến quốc tế để kịp thời điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp.

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị các giải pháp về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.