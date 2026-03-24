Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm năm 2026 24/03/2026 18:42

(PLO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm năm 2026, nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện tăng trưởng cao.

Theo đó, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng ở mức cao, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện trọng điểm được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cung ứng điện và ổn định hệ thống điện quốc gia và phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Phong trào thi đua được triển khai với chủ đề “Tăng tốc thi công - Giữ vững an toàn - Bảo đảm chất lượng - Quyết tâm về đích”, diễn ra từ nay đến hết ngày 31-12-2026, tập trung vào 3 công trình trọng điểm gồm: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (Tỉnh Đồng Nai), Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (Xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà máy điện LNG Quảng Trạch II (Tỉnh Quảng Trị).

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái đang trong giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Nội dung thi đua tập trung vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đào tạo tại chỗ, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; đồng thời phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Về dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, theo Ban Quản lý dự án Điện 3, thuộc EVN, dự án có nhiệm vụ phát điện với công suất lớn nhất 1.200MW lên hệ thống lưới điện Quốc gia vào giờ cao điểm, đồng thời bơm nước từ hồ dưới lên hồ trên để tích trữ năng lượng vào giờ thấp điểm. Ngoài ra, dự án còn có tác dụng điều tần, chạy bù công suất phản kháng, dự phòng quay cho hệ thống.

Dự án có công suất 1.200MW với 4 tổ máy, sử dụng hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ làm hồ dưới,...Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.000 tỉ đồng, được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đơn vị thi công cụm công trình cửa xả đảm bảo tiến độ tích nước hồ chứa nước Sông Cái vào đầu tháng 4-2021. Giai đoạn 2 gồm các hạng mục tuyến năng lượng, các hầm, trạm phân phối 500kV, khu nhà điều hành,... Dự kiến dự án phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12-2029 và hoàn thành công trình vào tháng 12-2030.

Theo EVN, hiện dự án đã hoàn thành đào và gia cố hầm cáp điện-thoát gió; Đắp nền trạm phân phối điện 500kV,...,đáp ứng yêu cầu thi công công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái.

Về dự án thủy điện Trị An mở rộng, dự án có quy mô công suất 200 MW (gồm 2 tổ máy), với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, sử dụng chung hệ thống hồ chứa và đập của thủy điện Trị An hiện hữu.

Việc mở rộng nhà máy không chỉ tận dụng tối đa tiềm năng thủy điện, tăng cường công suất cho hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần cải thiện chế độ làm việc của lưới điện, tăng khả năng điều tần, ổn định điện áp, đặc biệt trong bối cảnh tỉ trọng nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) ngày càng tăng cao ở các tỉnh miền Nam.

Các đơn vị đang thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Hiện EVN yêu cầu các đơn vị duy trì cường độ thi công cao, kiểm soát chặt tiến độ – chất lượng và chủ động nguồn lực cho giai đoạn thi công sau Tết, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Dự kiến dự án hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2027.

Về Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II, dự án có công suất 1.500MW với 2 tổ máy, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII, nhằm giảm thiểu phát thải các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Công trình dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 – 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.