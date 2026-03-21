Cùng nhau gìn giữ từng giọt nước, trân trọng từng nguồn tài nguyên của đất nước 21/03/2026 13:40

(PLO)- Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất là tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, giảm rác thải, để cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh.

Sáng nay, 21-3, Bộ NN&MT phối hợp với UNICEF tại Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3), Giờ Trái đất năm 2026 và khởi động chương trình “Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành cho biết đối với Việt Nam, tài nguyên nước và các điều kiện khí tượng thủy văn không chỉ quyết định đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, sự ổn định của hệ sinh thái và sự phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức, ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước, Khí tượng và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

“Những thách thức đó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam trong việc tăng cường quản lý tài nguyên nước, nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững”, ông Thành chia sẻ.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân chung tay hành động vì khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên, môi trường thông qua những giải pháp cụ thể.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quan trắc, giám sát; lồng ghép các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Thứ trưởng Lê Công Thành và bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, tham quan triển lãm ảnh bên lề sự kiện.

Thứ trưởng cũng cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, kêu gọi toàn xã hội nâng cao nhận thức và hành động trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý và sử dụng nước.

Cùng với đó, khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu; nâng cao giáo dục về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong trường học và cộng đồng.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, giảm phát thải và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất – tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, giảm rác thải – để cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh cho chúng ta và thế hệ mai sau.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, xanh và bền vững. Trong hành trình đó, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành NN&MT nói riêng và của đất nước nói chung.

"Chúng ta không thể chờ đợi tương lai thay đổi, chúng ta phải hành động từ hôm nay. Hãy cùng nhau gìn giữ từng giọt nước, nâng niu từng làn không khí, trân trọng từng nguồn tài nguyên của đất nước”, lãnh đạo Bộ NN&MT nhấn mạnh.