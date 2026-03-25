Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít 25/03/2026 14:16

Chiều 25-3, Bộ Công Thương phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, từ 14 giờ ngày 25-3, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt.

Giá xăng E5 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng A95 không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Lần điều hành giá này, nhà điều hành tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn giá xăng dầu, với các loại xăng, dầu hoả, dầu mazut là 3.000 đồng/lít/kg, với dầu diesel là 4.000 đồng/lít.

Như vậy, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 613 tỉ đồng.

Bộ Công Thương nêu cơ sở của việc điều hành giá, là căn cứ vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng xăng A95 giảm 10,54%, vượt ngưỡng 10% quy định tại Nghị quyết số 55 của Chính phủ cùng các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Đồng thời Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.