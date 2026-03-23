Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ chăn nuôi và thú y quy mô quốc gia 23/03/2026 16:24

(PLO)- Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất là hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong giai đoạn 2021–2025, đánh giá tổng thể lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Chiều 23-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất.

Đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 750 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và tổ chức quốc tế.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cho biết hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều nội dung trọng tâm.

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, đặc biệt trong giai đoạn 2021–2025. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh mới.

Ngoài ra, hội nghị cũng là diễn đàn để giới thiệu, chia sẻ các kết quả nghiên cứu cụ thể của đội ngũ nhà khoa học trong và ngoài nước, bao gồm các nhà khoa học Việt Nam, các chuyên gia quốc tế làm việc tại Việt Nam.

Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 28-3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy hợp tác, liên kết ba nhà gồm cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và quản lý...

Chia sẻ thêm, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết ngành chăn nuôi và thú y hiện đóng góp khoảng 26–28% GDP nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, ngành cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trong khi đó, chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra những yêu cầu rất cao như hiện đại hóa, công nghiệp hóa toàn chuỗi; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện nhiều dịch bệnh mới...

Trước những yêu cầu này, khoa học công nghệ được xác định đóng vai trò then chốt, trở thành động lực trung tâm cho phát triển ngành.