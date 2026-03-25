Nắng nóng xuất hiện sớm, tuần tới miền Bắc có nơi trên 38 độ 25/03/2026 16:36

(PLO)- Năm nay nắng nóng xuất hiện sớm; dự báo tuần tới, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Chiều 25-3, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi thông tin cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá đến TP. Huế.

Theo dự báo của cơ quan này, từ khoảng ngày 30-3 đến 2-4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

“Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30 đến 31-3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo.

Người dân mưu sinh dưới tiết trời nắng gay gắt. Ảnh tư liệu: PHI HÙNG

Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Các nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp cũng cần được đặc biệt quan tâm bởi chúng có thể dẫn đến lây lan nhanh chóng của đám cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về hệ sinh thái, tài sản và tính mạng con người.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.