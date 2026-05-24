Hôm nay miền Bắc, miền Trung như 'chảo lửa', nắng nóng gay gắt kéo dài đến khi nào? 24/05/2026 20:57

(PLO)- Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều tỉnh thành cả nước, với nền nhiệt phổ biến từ 37 đến gần 39 độ C, có nơi nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay, ngày 24-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-38 độ C, nhiều nơi vượt 38 độ như Hà Tĩnh 38,8 độ, Vinh (Nghệ An) 38,6 độ, Ba Đồn (Quảng Trị) và Quảng Ngãi cùng 38,4 độ.

Tại miền Bắc, không khí ngột ngạt bao trùm nhiều đô thị lớn. Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Phú Thọ nằm trong nhóm nóng nhất cả nước khi nhiệt độ xấp xỉ 39 độ C. Tại trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 38,8 độ C giữa trưa, mặt đường nhựa nhiều nơi bỏng rát, hơi nóng hắt lên như thiêu đốt.

Nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong vài ngày tới. Ảnh: AH

Không chỉ Bắc Bộ và Trung Bộ, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Miền Đông Nam Bộ duy trì nền nhiệt 35-36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm giảm thấp chỉ còn 40-45%, khiến cảm giác oi bức tăng mạnh.

Tại Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ.

Đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 27-5 ở miền Bắc và miền Đông Nam Bộ, trong khi miền Trung có thể duy trì đến khoảng 28-5.

Cơ quan khí tượng thống kê lúc 13 giờ cho thấy có 13 trạm quan trắc tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đo được nhiệt độ trên 38 độ C.

Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời như tại mặt đường nhựa, bê tông có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn nữa. Vào buổi trưa, nhiều người dân Hà Nội cho biết chỉ cần đứng ngoài mặt đường bê tông vài phút đã cảm thấy khó thở, bỏng rát da mặt, da tay.

Nắng nóng kéo dài cũng kéo theo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Ngành khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương miền Trung và miền Bắc ở mức cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ 11h-16h, bổ sung nước thường xuyên, tránh làm việc lâu dưới trời nắng để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và đột quỵ nhiệt.