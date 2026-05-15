TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đón mưa diện rộng, nắng nóng thu hẹp từ ngày mai 15/05/2026 15:41

(PLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hai ngày 16-5 và 17-5, nắng nóng tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam sẽ thu hẹp nhanh chóng và cơ bản chấm dứt, mưa bắt đầu gia tăng.

Mưa dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ, nhiều khu vực xuất hiện mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mưa dông sẽ gia tăng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong những ngày tới. Ảnh: NC

Cụ thể, tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nắng nóng tiếp tục thu hẹp. Nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi tập trung chủ yếu ở Đồng Nai và phía Tây Bắc tỉnh Tây Ninh.

Mưa rào và dông gia tăng và xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá.

Dự báo tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, ban ngày trời nắng gián đoạn, chấm dứt nắng nóng. Mưa dông gia tăng và xảy ra trên diện rộng.

"Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, bảng hiệu hoặc khu vực trống trải khi có dông sét xảy ra. Các hoạt động trên sông nước và ven biển cần lưu ý nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm gió giật vào cuối ngày"- khuyến cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.