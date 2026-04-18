Đồng Nai: Bắt giam hai người tập kết hàng trăm tấn da bò gây ô nhiễm 18/04/2026 13:01

(PLO)- Hai bị can bị bắt tạm giam vì tập kết hơn 567 tấn da bò vụn tại bãi đất trống, để phân hủy tự nhiên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Lợi (40 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) và Phạm Trọng Nghĩa (40 tuổi, ngụ phường Tây Nam, TP.HCM). Hai người bị điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam. Ảnh: CA.

Theo điều tra, tháng 10-2024, Phan Văn Lợi mua da bò vụn phế thải để bán lại kiếm lời. Lợi khai đã mua hơn 1.000 tấn nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Do chi phí thuê kho bãi cao, Lợi gọi cho Phạm Trọng Nghĩa nhờ tìm bãi đất trống để tập kết số chất thải này.

Lợi trả cho Nghĩa 450.000 đồng cho mỗi tấn da bò vận chuyển đến điểm tập kết mới. Nghĩa thông qua người quen đã thuê bãi đất trống rộng khoảng 4.000 m2 tại ấp Thạnh Biên (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với giá 15 triệu đồng/tháng.

Số lượng lớn chất thải da bò để lộ thiên, bốc mùi hôi thối. Ảnh: CA

Tại đây, các đối tượng đã tập kết hơn 567 tấn da bò phế thải. Toàn bộ số chất thải này được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để phân hủy tự nhiên. Hành vi này khiến khu vực bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các cá nhân được Lợi và Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc. Địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai (Điều tra viên Phạm Văn Trình, SĐT: 0907.205.859).