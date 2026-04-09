Chiều 9-4, giá xăng dầu giảm rất mạnh, có loại giảm gần 10.000 đồng/lít 09/04/2026 15:38

Chiều nay 9-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Kỳ này, nhà điều hành quyết định giảm giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 2.393 đồng/lít, xăng A95 giảm 2.993 đồng/lít, dầu diesel giảm 9.872 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.658 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 không cao hơn 22.344 đồng/lít, xăng A95 không cao hơn 23.543 đồng/lít, dầu diesel 32.969 đồng/lít, dầu mazut 22.613 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành giá chiều nay, Liên Bộ không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng. Tuy nhiên nhà điều hành yêu cầu trích lập vào quỹ với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut mỗi loại 800 đồng/lít, dầu diesel 1.000 đồng/lít. Thời gian áp dụng từ 15 giờ 30 hôm nay.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.