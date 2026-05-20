Chân dung tân Tổng Giám đốc PVN 20/05/2026 16:20

Ngày 20-5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PVN.

Ông Lê Mạnh Cường sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh, có gần 30 năm làm việc trong ngành dầu khí. Ông được đào tạo bài bản, là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Cường đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại PVN, trong đó có thời gian dài công tác và trưởng thành tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVN.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường làm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ảnh: PVN

Trong quá trình công tác, ông Lê Mạnh Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ công tác trực tiếp trên các phương tiện thăm dò dầu khí đến quản lý thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh, quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp quy mô lớn.

Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTSC, đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác. Qua đó tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông cũng đã lãnh đạo PTSC đi đầu trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, phát triển chuỗi cung ứng, xuất khẩu các dịch vụ, sản phẩm cho các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi hàng đầu trên thế giới.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ảnh: PVN

Chúc mừng PVN đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Cường là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm phong phú, đã trải qua nhiều chức danh lãnh đạo trong Tập đoàn. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, tân Tổng Giám đốc PVN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Cường chia sẻ đây không chỉ là một vị trí công tác mà là sự gửi gắm kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao của Đảng và Nhà nước, của tập thể lãnh đạo và hơn 60 nghìn người lao động PVN.

Trên cương vị mới, ông Lê Mạnh Cường cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo PVN tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và khát vọng của người lao động PVN; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Tập đoàn trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố vai trò nòng cốt của PVN trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Hiện ban lãnh đạo PVN gồm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch HĐTV. Các thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Bùi Minh Tiến, Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh và Trần Hồng Nam.

Ban điều hành tập đoàn hiện có ông Lê Mạnh Cường làm Tổng giám đốc, và các Phó tổng giám đốc Lê Xuân Huyên, Đỗ Chí Thanh, Cao Hoài Dương và Phan Tử Giang.