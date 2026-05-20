Hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa đã được xác thực 20/05/2026 09:33

(PLO)- Tính đến cuối ngày 19-5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa được xác thực trên hệ thống truy xuất nguồn gốc www.verigoods.vn do Bộ Công Thương quản lý.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Ảnh chụp màn hình

Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Truy xuất nguồn gốc giúp cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát nhằm bảo vệ người tiêu dùng và tăng tính lành mạnh của thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước đó, từ cuối tháng 12-2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

