Hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa đã được xác thực

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.
Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.
Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước đó, từ cuối tháng 12-2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tính đến ngày 19-5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.
Dự kiến vào sáng 22-5, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức toạ đàm “Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
Toạ đàm tập trung giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư; lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp về những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá; chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ sớm…