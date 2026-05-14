Kiểm tra kho hàng 'khủng' ở Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm 14/05/2026 19:19

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường đang đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm nóng buôn bán hàng giả, hàng nhái trên cả nước.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại Hà Nội. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều quần áo, giày dép nghi giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Thông tin trên được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết vào chiều nay, 14-5.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cơ sở chứa trữ, kinh doanh hàng hóa này nằm tại số 26 ngách 56/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt.

Bước đầu xác minh, cơ sở do bà Tr.D.A và ông Ng.V.H đứng tên thuê, sử dụng làm địa điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 728 sản phẩm gồm quần áo, tất, giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Lacoste, Dior, Gucci, Burberry, Nike, Hermès, Christian Louboutin và Fendi.

Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Tr.D.A (vợ của ông Ng.V.H) thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên, đồng thời khai nhận hàng hóa được nhập từ chợ Ninh Hiệp để bán lại kiếm lời.

Hiện Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, phối hợp với đại diện chủ thể quyền các nhãn hiệu liên quan và hoàn thiện căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 16-12-2025 tại số 26 ngách 56 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Ng.V.H về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ ngày 7-5 đến 30-5, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước sẽ đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng hóa vi phạm.