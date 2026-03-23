Xử phạt 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức giả mạo nhãn hiệu 23/03/2026 19:01

​(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt vi phạm hành chính 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng với tổng số tiền gần 580 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Đồng Tháp đã kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng.

​Đội QLTT số 6 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp tiến hành đợt kiểm tra này từ ngày 24-1 đến ngày 10-3.

​9 doanh nghiệp này nằm trên địa bàn phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây và xã Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An thuộc tỉnh Đồng Tháp.

​Qua kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh Đồng Tháp phát hiện các doanh nghiệp buôn bán vàng trang sức như bông, cà rá, mặt dây chuyền, vòng khóa.

​Những mặt hàng này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của CHANEL và nhãn hiệu của Công ty GIANNI VERSACE S.r.L.

​Ngoài ra, các sản phẩm vòng xoàn, dây 18, vòng ximen... vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp xử phạt 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là 515 triệu đồng.

​Đội QLTT số 6 đã làm thủ tục tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý.

​Sau khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ xác nhận đây là hàng giả mạo, Đội QLTT số 6 đã hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

​Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp và Đội trưởng đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 580 triệu đồng.

​Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu để khắc phục hậu quả.

​Các mặt hàng vi phạm về nhãn bị buộc thu hồi và ghi nhãn đúng quy định trước khi lưu thông.

​Hiện nay, tất cả doanh nghiệp đã thực hiện xong quyết định xử phạt.