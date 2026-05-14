Petrolimex bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ 20-5 14/05/2026 14:50

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa cho biết, đến ngày 15-5, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu trong hệ thống của doanh nghiệp này đã kinh doanh xăng sinh học E10 và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20-5.

Theo doanh nghiệp, việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên toàn quốc sau thời gian thí điểm và vận hành thực tế tại nhiều địa phương. Riêng tại TP HCM, sau hơn 8 tháng bán xăng E10, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Petrolimex cho biết sản lượng tiêu thụ E10 trong giai đoạn thí điểm tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu. Hiện sản lượng kinh doanh mặt hàng này đạt khoảng 3.000 – 4.000 m3 mỗi ngày.

Bể nhiên liệu E100 dùng để phối trộn xăng E10. Ảnh: Petrolimex

Cũng theo Petrolimex, sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09 ngày 19-3-2026, đặt mục tiêu triển khai xăng E10 ngay trong tháng 4 nhằm giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, doanh nghiệp đã khẩn trương tạo nguồn ethanol, đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu.

Hiện tập đoàn có 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc. Đối với nguồn ethanol, doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị gần 40.000 m3 từ tháng 4-2026 và đưa về các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng pha chế xăng E10. Trong khi đó, nguồn xăng khoáng đầu vào được đảm bảo thông qua các hợp đồng dài hạn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Ngoài sản phẩm E10-RON 95 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Petrolimex hiện cũng phân phối xăng E10-RON 95 đạt chuẩn Euro 5. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các dòng sản phẩm cao cấp hơn như E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.

Theo Petrolimex, việc triển khai xăng E10 nằm trong chiến lược chuyển đổi số và chuyển dịch xanh của doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá xăng sinh học là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Doanh nghiệp này hiện đóng vai trò chủ lực trong quá trình thí điểm, chuẩn bị hạ tầng và xây dựng lộ trình triển khai E10 trên diện rộng. Petrolimex kỳ vọng việc mở rộng sử dụng xăng sinh học sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ năng lượng, giảm phát thải và hiện thực hóa các cam kết chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Cùng với Petrolimex, trước đó, một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cũng cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15-5.

PVOIL đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4-2026, PVOIL đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh E10.