Petrolimex công bố giá xăng sinh học E10, gần 25.000 đồng/lít 13/05/2026 15:31

(PLO)- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V trên toàn hệ thống, áp dụng từ 24 giờ ngày 12-5.

Theo thông báo, giá bán xăng E10 RON 95-V tại vùng 1 của Petrolimex là 24.630 đồng/lít và vùng 2 là 25.120 đồng/lít, cao hơn khoảng 900 đồng/lít so với mức giá xăng E10 RON 95-III mà Petrolimex thông báo trước đó vào ngày 7-5.

Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 RON 95-V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam.

Hệ thống này gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex; cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex.

Người dân đổ xăng sinh học E10 RON 95-III tại một cửa hàng của Petrolimex. Ảnh: AH

Đối với các địa bàn xa cảng, kho đầu mối, cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại khoản 27, điều 1 Nghị định 95/2021 của Chính phủ (vùng 2), Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

Quyết định về giá bán xăng dầu mới này đã được tập đoàn gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh, thành phố và tập đoàn để báo cáo.

Cũng liên quan đến xăng sinh học E10, đầu tháng 5, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15-5.

Trước đó, từ ngày 1-8-2025, PVOIL đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam.

Đến tháng 4-2026, PVOIL đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh E10.