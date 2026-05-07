Giá xăng dầu ngày 7-5: Dầu diesel giảm còn hơn 27.000 đồng/lít 07/05/2026 15:03

Chiều 7-5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, mức giá bán lẻ mới còn 27.494 đồng/lít.

Từ 15 giờ hôm nay, các mặt hàng xăng cũng có mức giá mới. Cụ thể, xăng E5 có mức giá 23.790 đồng/lít, xăng A95 có mức giá mới 24.354 đồng/lít, dầu mazut có mức giá mới 21.172 đồng/kg.

Kỳ điều hành tuần trước, giá của xăng E5 là 22.626 đồng/lít, giá xăng A95 là 23.751 đồng/lít, giá dầu mazut là 20.027 đồng/kg và giá dầu diesel là 28.172 đồng/lít.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Ảnh: AH

Kỳ điều hành chiều nay, nhà điều hành không chi sử dụng, đồng thời cũng không yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, tính đến ngày 7-5, giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Ví dụ như giá xăng của Thái Lan đang ở mức 34.849 đồng/lít và giá dầu là 32.837 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); giá xăng của Campuchia là 34.779 đồng/lít, còn giá dầu là 36.419 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); giá xăng của Lào là 41.134 đồng/lít, còn giá dầu là 44.561 đồng/lít; giá xăng của Trung Quốc là 34.406 đồng/lít và giá dầu là 31.313 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).