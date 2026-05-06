Đề xuất thông qua Luật Đất đai sửa đổi ngay trong năm 2026 06/05/2026 17:24

(PLO)- Bộ NN&MT đề xuất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai tại kỳ họp tháng 10-2026 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026.

Bộ NN&MT cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm tiếp tục khơi thông nguồn lực từ đất đai phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; tiếp tục phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương hai cấp.

Theo tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến có 3 Điều, trong đó có 1 điều về nội dung, 1 điều quy định chuyển tiếp và 1 điều quy định hiệu lực thi hành.

Đề xuất thông qua Luật Đất đai sửa đổi ngay trong năm 2026. Ảnh minh hoạ: AH

Việc sửa đổi Luật Đất đai dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Một là nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Với nhóm nội dung này, Bộ đề xuất bổ sung quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thông qua việc Luật hóa các quy định tại Nghị quyết số 254/2025 và quy định chi tiết tại các Nghị định số 226/2025, Nghị định số 49/2026, Nghị định số 50/2026, Nghị quyết số 66.3/2025.

Cụ thể là các quy định về: giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, lựa chọn hình thức thuê đất, tách thửa đất, hợp thửa đất; chế độ sử dụng một số loại đất; hệ thống thông tin về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014; bồi thường trong trường hợp đặc thù; chế độ sử dụng đất của một số loại đất.

Nhóm thứ hai là các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về đất đai cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về đất đai theo phân cấp, ủy quyền…

Bộ NN&MT đề xuất Chính phủ báo cáo, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai, dự kiến thời gian trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10-2026 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.