Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Bộ NN&MT đang rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 21/04/2026 12:00

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cho biết ngành đang tiến hành rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, trong đó dự kiến diện tích đất trồng lúa có thể giảm đáng kể.

Sáng 21-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng đã có những trao đổi làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm về các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chỉ mất 5-6 ngày

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ NN&MT đã thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Kết quả là đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu. Trong thời gian tới, Bộ dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi ngay các luật; tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, đổi mới quản lý ngành và cải cách thể chế, thủ tục hành chính để duy trì đà tăng trưởng ngành, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: QH

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay, hiện nay ngành có tổng số 630 thủ tục hành chính, nhưng đã thực hiện phân cấp nên chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, các tiểu ngành, lĩnh vực, các nhóm sản phẩm chủ lực sẽ tiếp tục được cơ cấu lại.

Về phát triển thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, Bộ trưởng NN&MT thông báo tin vui, vừa rồi trong chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước sang Trung Quốc, Bộ NN&MT đã ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về xuất khẩu quả bưởi và quả chanh. Thông tin thêm về xuất khẩu quả sầu riêng, lãnh đạo Bộ NN&MT cho hay nếu trước đây thời gian xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sang Trung Quốc có thể mất đến 20 ngày thì hiện nay chỉ mất khoảng 5-6 ngày.

Giải pháp tiếp theo mà Bộ sẽ chú trọng là nâng cao trình độ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trọng tâm gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân nông thôn; đột phá chiến lược xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn nông nghiệp.

Trao đổi về nhóm vấn đề liên quan đến giao diện tích đất trồng lúa, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 39/2021, trong đó tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 được xác định là 3.568.000 ha.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáng 21-4. Ảnh: QH

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Ban Bí thư… hiện nay, ngành đang tiến hành rà soát lại để trình điều chỉnh quy hoạch này. Đáng chú ý, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay, qua ý kiến và nhu cầu đăng ký của các địa phương muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất phát triển công nghiệp, dự kiến diện tích đất trồng lúa sẽ được điều chỉnh giảm đáng kể.

Trước tình hình như trên, lãnh đạo Bộ NN&MT khuyến cáo các địa phương khi đăng ký chuyển đất trồng lúa sang đất phát triển công nghiệp cần hết sức cân nhắc, bởi nếu đăng ký nhiều mà không thực hiện được sẽ rất lãng phí.

Về vấn đề đảm bảo an ninh lương thực, theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, qua tính toán, nếu giảm từ 3.568.000 ha đất trồng lúa xuống còn khoảng 3.250.000 ha, thì vẫn đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo xuất khẩu khoảng 5 tỉ USD/năm. Hiện nay, năng suất lúa của Việt Nam đã xếp thứ hai trên thế giới với 6,2 triệu tấn/ha, chỉ sau Ấn Độ.