Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TP.HCM hướng tới đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa 20/04/2026 12:37

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, thành phố đang hướng tới trở thành địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa, sẵn sàng đón đầu các cơ chế mới khi Nghị quyết về phát triển văn hóa được ban hành.

Sáng 20-4, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về hai dự thảo nghị quyết liên quan đến luật sư công và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đề xuất tổ chức “Ngày hội văn hóa” đồng loạt tại cơ sở

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM) bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết ban hành một nghị quyết chuyên đề về văn hóa nhằm chấn hưng nền văn hóa đất nước.

Góp ý về quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam (người dân được nghỉ hưởng nguyên lương), bà Trúc đề xuất cần tổ chức các hoạt động đồng loạt tại cơ sở để tăng tính lan tỏa. Cụ thể như tổ chức “Ngày hội văn hóa” tại khu dân cư, tái hiện không gian ẩm thực truyền thống và các hoạt động cộng đồng.

Liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, bà Trúc bày tỏ băn khoăn khi dự thảo đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mức cao nhất. Bà cho rằng ranh giới giữa công nghiệp văn hóa và hệ lụy xã hội hiện rất mong manh do nhiều trò chơi có yếu tố bạo lực, gây nghiện.

“Tôi đề nghị không ưu đãi thuế chung cho tất cả trò chơi điện tử, mà chỉ nên hỗ trợ các dự án có tính giáo dục, quảng bá văn hóa dân tộc và phải có công cụ kiểm soát thời gian sử dụng” – bà Trúc nêu.

Về thuế giá trị gia tăng, đại biểu đoàn TP.HCM đề xuất không áp dụng đồng loạt mức 5%. Theo bà, nghệ thuật truyền thống và triển lãm di sản nên áp dụng thuế 0% hoặc không chịu thuế trong 3-5 năm đầu để làm "phao cứu sinh". Trong khi đó, nghệ thuật giải trí thương mại có thể giữ mức 5% vì có khả năng tự vận hành trên thị trường.

Cần chiến lược công nghiệp văn hóa khả thi

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa có sự tham gia của cả nhà nước và tư nhân. Theo ông, văn hóa có thể mang lại lợi nhuận rất lớn nếu được đầu tư bài bản với tư duy dài hạn.

Ông Thân cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với hạ tầng như nhà hát, công viên, sân vận động. Hạ tầng văn hóa chính là yếu tố thu hút khách du lịch có khả năng chi tiêu cao và hỗ trợ hình thành các trung tâm tài chính tương lai tại TP.HCM hay Đà Nẵng.

TP.HCM phải đi đầu về hạ tầng văn hóa

Phản hồi ý kiến các đại biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh chiến lược công nghiệp văn hóa lần này phải theo hướng dễ triển khai, có tính khả thi cao. Ông khẳng định TP.HCM phải đi đầu về hạ tầng văn hóa và đang triển khai nhiều dự án lớn.

Cụ thể, đến cuối năm 2027, TP dự kiến có trung tâm hội nghị – biểu diễn khoảng 1.700 chỗ, có thể chuyển đổi linh hoạt ban ngày phục vụ hội nghị, cuộc họp, ban đêm thì thành nhà hát với tiêu chuẩn ít nhất tương đương hoặc cao hơn Nhà hát Hồ Gươm hiện nay.

Trong dự án lấn biển Cần Giờ sẽ có nhà hát giao hưởng khoảng 5.000 chỗ ngồi, quy mô lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tại khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, TP sẽ xây dựng sân vận động 70.000 chỗ, đa chức năng, có mặt cỏ phục vụ thể thao, nhưng khi cần có thể đưa mặt cỏ vào kho và biến không gian thành sàn bê tông để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn…

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM đang hướng tới trở thành địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa, sẵn sàng đón đầu các cơ chế mới khi nghị quyết được ban hành.