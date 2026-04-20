Đại biểu: Đề nghị nghiêm cấm xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ học chính khóa 20/04/2026 17:50

(PLO)- Dù học phí chính khóa đã được miễn, nhiều phụ huynh vẫn “nặng gánh” với các khoản thu từ chương trình học liên kết.

Chiều 20-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy - Thái Nguyên. Ảnh: QH

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Bà đánh giá chủ trương “dân thụ hưởng” thời gian qua triển khai ngày càng rõ nét với nhiều chính sách đột phá.

Bà dẫn chứng các chính sách lớn như miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết lớp 12 tại cơ sở công lập từ năm 2025; lộ trình cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm 2030. Cùng với đó, việc khởi công 428 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng sâu.

Bên cạnh kết quả tích cực, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu bất cập về việc liên kết dạy học trong trường công.

Theo đại biểu, dù học phí đã được miễn toàn bộ, bữa ăn trưa được hỗ trợ nhưng nhiều phụ huynh vẫn gánh nặng chi phí từ các chương trình liên kết như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, kỹ năng sống… Việc tổ chức dày đặc các chương trình này tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo nội dung, trong khi chất lượng chưa được kiểm định đánh giá.

Nữ đại biểu cho biết vấn đề bức xúc nhất là một số trường bố trí học liên kết xen kẽ giờ chính khóa. Học sinh không tham gia phải tách ra sinh hoạt riêng, dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm.

Quốc hội lắng nghe ý các ý kiến kiến thảo luận. Ảnh: QH

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra.

“Nếu tiếp tục duy trì học liên kết thì cần bảo đảm đúng bản chất trường công, công khai minh bạch tài chính. Phải tránh tình trạng danh nghĩa là công nhưng hoạt động như tư, phụ huynh phải cõng khoản chi phí lớn” – đại biểu nhấn mạnh.

Về lâu dài, đại biểu kiến nghị ngành giáo dục cần chủ động đào tạo, tuyển dụng và điều phối giáo viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy các môn bổ trợ, tránh việc muốn học đủ kiến thức lại phải liên kết học thêm.