Dự báo về khả năng bão Hagupit vào Biển Đông 06/05/2026 16:38

(PLO)- Bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Chiều 6-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vào chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit.

Như vậy, bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026, sau siêu bão Sinlaku.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08.4N- 147.3E, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão Hagupit còn cách Philippines khoảng gần 2000km về phía Đông.

Dự báo đường đi của bão Hagupit của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Theo dữ liệu dự báo hiện tại, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/giờ. Sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

“Khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao. Nguyên nhân là lúc này ở Biển Đông của Việt Nam trên độ cao 5.000m vẫn đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philippines di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng đến các vùng biển nước ta thấp”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo.

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cấp 10. Nhiều khả năng khi di chuyển vào tới gần vùng biển phía Đông của Philippines bão Hagupit sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho hay dự báo sau hai ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Trước đó, vào tháng 4, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng có một siêu bão hoạt động - siêu bão Sinlaku. Siêu bão Sinlaku hình thành từ một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và đạt cấp siêu bão vào tối 12-4, với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão. Đây cũng là lần đầu tiên siêu bão xuất hiện trong tháng 4 kể từ bão Surigae (2021) và là lần thứ ba kể từ năm 1977. Siêu bão Sinlaku cũng không đi vào khu vực Biển Đông.