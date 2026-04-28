Dự báo thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 28/04/2026 22:20

(PLO)- Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ có sự thay đổi theo từng khu vực với xu hướng xen kẽ giữa nắng, mưa rào và dông, cần lưu ý các hiện tượng mưa, lốc, sét cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa cho biết, một đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng trong những ngày tới, đồng thời tác động đến xu thế thời tiết trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Theo bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, từ đêm 28-4 đến sáng 29-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Dịp này, nhiều du khách nước ngoài cũng đến Việt Nam tham quan, nghỉ dưỡng, khiến các điểm du lịch thêm sôi động. Ảnh minh hoạ: Nguyệt Nhi

Từ ngày 29-4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến 20-23 độ C. Từ ngày 30-4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này chủ yếu ít mưa, ban ngày có nắng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 27-30 độ C, sau đó tăng nhẹ lên 30-33 độ C, thời tiết nhìn chung khá dễ chịu. Tuy nhiên, đến ngày cuối kỳ nghỉ (3-5), Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 29-4, Thanh Hóa đến Huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng phổ biến 21-24 độ C.

Trong dịp nghỉ lễ, thời tiết khu vực Trung Bộ nhìn chung ổn định, ít mưa, ban ngày có nắng. Riêng Thanh Hóa đến Huế trong hai ngày 30-4 và 1-5, nhiệt độ cao nhất chỉ 28-31 độ C. Các khu vực còn lại của Trung Bộ phổ biến 31-34 độ C; có nơi cuối kỳ nghỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng vào ban ngày, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài đến ngày 30-4 với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Sau thời điểm này, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với mức trên 35 độ C. Từ chiều tối 30-4 đến hết kỳ nghỉ, khu vực này cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin cập nhật, chủ động phòng tránh mưa dông, lốc, sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian dịp nghỉ lễ sắp tới.