Cảnh báo mưa đá, lốc nguy hiểm đe doạ nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung 22/04/2026 17:36

(PLO)- Dự báo, từ chiều và tối hôm nay đến ngày 24-4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lốc, mưa đá và gió giật.

Chiều nay, 22-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết ở vùng phía Nam của Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa to nhiều nơi

Hiện tại, khối không khí lạnh đã tiến sát với khu vực biên giới phía Bắc. Trong khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng sang khu vực phía Tây của Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ.

Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày mai, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm đi từ 5-7 độ xuống còn 26-28 độ, trời chuyển mát; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19-21 độ. Khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn 21-23 độ. Từ ngày 23-4 ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển mát.

Dự báo từ chiều tối 22-4 đến đêm 23-4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh hoạ: Minh Trường

Đáng lưu ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng sẽ kết hợp với một vùng hội tụ gió hoạt động trên độ cao từ 1500-5000m. Vì thế từ chiều tối 22-4 đến đêm 23-4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Từ ngày 23-4 đến ngày 24-4 ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Từ chiều tối ngày 23-4 đến ngày 25-4 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo tố, lốc, mưa đá, gió giật ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh. Do vậy nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện ngay từ chiều và tối ngày 22-4 và duy trì nguy cơ này đến tận ngày 24-4.

Trong đó, khu vực cao nguy cơ cao xảy ra tình trạng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây của các tỉnh thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP. Huế.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ gió cũng đổi hướng Đông Bắc từ gần sáng và ngày mai mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông.

Nếu đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.