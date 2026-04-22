Đà Nẵng, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 5 trận động đất 22/04/2026 11:49

(PLO)- Chỉ trong sáng nay, 22-4, tại TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất.

Sáng 22-4, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất) cho biết tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, vừa liên tiếp xảy ra 4 trận động đất. Đây đều là các động đất nhỏ, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất đầu tiên ở khu vực này xảy ra vào lúc 5 giờ 16 phút 56 giây, độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, tại vị trí có tọa độ 14.991° vĩ Bắc – 108.120° kinh Đông.

Trận động đất thứ hai vào lúc 6 giờ 24 phút 41 giây có độ lớn 3.1, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.000° vĩ Bắc – 108.048° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Bản đồ chấn tâm động đất tại Đà Nẵng sáng nay (22-4).

Trận động đất thứ ba diễn ra lúc 7 giờ 16 phút 39 giây, độ lớn 2.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận động đất thứ tư xảy ra vào 8 giờ 9 phút, độ lớn 2.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Cùng thời điểm xảy ra trận động đất ở Đà Nẵng, lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, tại tọa độ 14.859° vĩ Bắc – 108.162° kinh Đông thuộc địa phận xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cũng xảy ra một trận động đất với độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.