Động đất ở Lào Cai, rung lắc lan rộng sang nhiều nơi ở Phú Thọ 14/04/2026 17:46

(PLO)- Chiều 14-4, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Ngày 14-4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất cho biết đã ghi nhận một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 31 phút 45 giây. Tâm chấn có tọa độ 21.722 độ vĩ Bắc – 105.035 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8 km, độ lớn M = 3.0. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức 0.

Bản đồ chấn tâm động đất tại xã Thác Bà, Lào Cai.

Dù có cường độ nhỏ, song theo phản ánh của người dân trên mạng xã hội, cùng thời điểm, rung lắc đã được cảm nhận tại nhiều khu vực của tỉnh Phú Thọ như Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê…

"Một số khu vực ở Việt Trì rung lắc như có xe hạng nặng chạy qua. Tủ trong nhà cũng rung lên", một người dân chia sẻ.

Dù động đất ở xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) nhưng nhiều khu vực của tỉnh Phú Thọ cảm nhận được rung lắc. Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng thông tin về một trận động đất khác xảy ra trước đó tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào hồi 2 giờ 52 phút 53 giây ngày 14-4, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.030 độ vĩ Bắc – 108.162 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này cũng được xác định ở mức 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất nêu trên và sẽ kịp thời cung cấp thông tin khi có diễn biến mới.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất nêu trên và sẽ kịp thời cung cấp thông tin khi có diễn biến mới.