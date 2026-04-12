Bão Sinlaku đang mạnh lên siêu bão, rất hiếm gặp trong tháng 4 12/04/2026 18:33

(PLO)- Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku có khả năng mạnh lên thành siêu bão. Đây sẽ là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Chiều 12-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Sinlaku ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang mạnh lên nhanh chóng. Lúc 13 giờ chiều nay, bão Sinlaku có vị trí ở vào khoảng 10.3N 150.7E, cường độ đạt cấp 15 (xấp xỉ cấp siêu bão), giật trên cấp 17 và hiện vẫn còn cách Philippines khoảng gần 3000 km.

Theo phân tích từ số liệu vệ tinh, hiện tại bão Sinlaku đang trong quá trình tăng cường độ nhanh, mắt bão rõ nét, vùng mây đối lưu phát triển mạnh và hoàn lưu đối xứng.

Các điều kiện môi trường trên vùng biển thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao, thông lượng nhiệt từ đại dương dồi dào, độ đứt gió tầng cao yếu đang tạo điều kiện để bão tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới.

Dự báo trong 24 giờ tới bão Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão.

Lúc 13 giờ chiều nay, bão Sinlaku có vị trí ở vào khoảng 10.3N 150.7E, cường độ đạt cấp 15.

“Đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4. Cường độ của siêu bão Sinlaku mạnh nhất vào khoảng cấp 16-17, giật trên cấp 17”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc. Sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổi hướng một lần nữa thành hướng Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16, 17-4 và di chuyển tới vùng biển phía Đông của Nhật Bản và cường độ sẽ giảm cấp dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo: “Hiện tại các dự báo bão đều cho thấy bão sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông”.

Bão Sinlaku hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Sáng 9-4, vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão Sinlaku. Đây là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay, sau các cơn bão Nokaen, Penha, Nuri.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão đầu mùa này.