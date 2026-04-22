Ông Nguyễn Xuân Chinh giữ chức Chánh Văn phòng Bộ NN&MT 22/04/2026 15:22

Sáng 22/4, Bộ NN&MT tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, trong đó bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ và Thư ký Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Xuân Chinh làm Chánh Văn phòng Bộ NN&MT

Theo Quyết định số 1443 ngày 21-4 của Bộ NN&MT, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ NN&MT.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp trao quyết định và chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng nhấn mạnh Văn phòng Bộ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, đầu mối điều phối, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ ngày càng nặng nề, đòi hỏi người đứng đầu phải có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và hiệu quả trong xử lý công việc.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Chinh (bên trái) giữ chức Chánh Văn phòng Bộ NN&MT; ông Phạm Hoài Nam giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ NN&MT.

Thứ trưởng lưu ý, công tác văn phòng không chỉ là điều hành mà còn là “nghệ thuật phối hợp”; việc phân công, bố trí nhân sự phải công tâm, minh bạch, phù hợp để bảo đảm hiệu quả công việc. Đồng thời, Văn phòng Bộ cần tăng cường kết nối với các đơn vị chuyên môn, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Chinh cho biết đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi công tác văn phòng đòi hỏi cao về tính chính xác, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Ông trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ đã tin tưởng, phối hợp, hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Chinh khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kết nối giữa các đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ để góp phần vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Chinh, sinh năm 1977, quê quán xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, nay là xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Địa chính, Thạc sĩ Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị cao cấp; ngạch Chuyên viên chính.

Trong quá trình công tác, ông Chinh đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, như: Phó Trưởng phòng Công thương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Từ tháng 7-2019, ông công tác tại Văn phòng Bộ NN&PTNT và giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Trưởng phòng Quản trị và Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Từ tháng 2-2026 đến ngày 20-4, ông là Phó Chánh Văn phòng điều hành Văn phòng Bộ NN&MT. Từ ngày 21-4, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ NN&MT.

Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, Thái Nguyên làm Thư ký Bộ trưởng Bộ NN&MT

Cùng ngày, thông tin từ Bộ NN&MT cũng cho biết, theo Quyết định số 1369 của Bộ NN&MT ngày 17-4, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ NN&MT.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh, đối với cán bộ trẻ được bổ nhiệm làm Thư ký Bộ trưởng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng và đề nghị tiếp tục học hỏi, phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Hoài Nam sinh năm 1989. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2; trình độ lý luận chính trị cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Hoài Nam từng đảm nhiệm các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 3-2026 đến ngày 17-4, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, đại biểu HĐND xã Đại Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ ngày 18-4 vừa qua, ông được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ NN&MT nhiệm kỳ 2026-2031.