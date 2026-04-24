Quốc hội khóa XVI thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, chốt nhiều quyết sách lớn 24/04/2026 12:11

(PLO)- Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cùng các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026–2030 trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Sáng 24-4, các đại biểu Quốc hội đã tán thành, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo nghị quyết, kỳ họp diễn ra theo hai đợt: đợt một từ ngày 6 đến 12-4, đợt hai từ ngày 20 đến 24-4. Đây là kỳ họp khai mở nhiệm kỳ mới với khối lượng công việc đặc biệt lớn, bao gồm kiện toàn bộ máy nhà nước cấp cao, thông qua các kế hoạch phát triển 5 năm và xử lý nhiều vấn đề cấp bách về ngân sách, tài chính.

Kiện toàn bộ máy, thông qua 9 luật

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; xem xét kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước cho toàn bộ nhiệm kỳ mới.

Quốc hội cũng thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cùng các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026–2030 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương cũng được thông qua.

Ảnh: QH

Một trong những nội dung quan trọng là yêu cầu Chính phủ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Chính phủ phải phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Quốc hội ghi nhận Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế và ứng chi ngân sách để ứng phó kịp thời với tình trạng căng thẳng nguồn cung, tăng giá xăng dầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Siết chặt kỷ luật tài chính, chống lãng phí

Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Người đứng đầu cơ quan phải đề cao trách nhiệm cá nhân; tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn bộ kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 (vốn dành để xóa nhà tạm, nhà dột nát) nay được chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Quốc hội cũng cho phép chưa công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 và thống nhất phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết trọng tài quốc tế liên quan đến lĩnh vực dầu khí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đây được xem là "kim chỉ nam" cho công tác xây dựng pháp luật trong 5 năm tới.

Nghị quyết yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để các luật, nghị quyết có hiệu lực ngay khi đến hạn, tránh tình trạng "luật chờ nghị định".