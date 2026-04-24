Quốc hội khóa XVI thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, chốt nhiều quyết sách lớn

Sáng 24-4, các đại biểu Quốc hội đã tán thành, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Theo nghị quyết, kỳ họp diễn ra theo hai đợt: đợt một từ ngày 6 đến 12-4, đợt hai từ ngày 20 đến 24-4. Đây là kỳ họp khai mở nhiệm kỳ mới với khối lượng công việc đặc biệt lớn, bao gồm kiện toàn bộ máy nhà nước cấp cao, thông qua các kế hoạch phát triển 5 năm và xử lý nhiều vấn đề cấp bách về ngân sách, tài chính.
Kiện toàn bộ máy, thông qua 9 luật
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; xem xét kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước cho toàn bộ nhiệm kỳ mới.
Quốc hội cũng thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cùng các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026–2030 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương cũng được thông qua.
Một trong những nội dung quan trọng là yêu cầu Chính phủ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Chính phủ phải phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.
Quốc hội ghi nhận Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế và ứng chi ngân sách để ứng phó kịp thời với tình trạng căng thẳng nguồn cung, tăng giá xăng dầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Siết chặt kỷ luật tài chính, chống lãng phí
Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Người đứng đầu cơ quan phải đề cao trách nhiệm cá nhân; tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nghị quyết cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Toàn bộ kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 (vốn dành để xóa nhà tạm, nhà dột nát) nay được chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.
Quốc hội cũng cho phép chưa công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 và thống nhất phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết trọng tài quốc tế liên quan đến lĩnh vực dầu khí.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đây được xem là "kim chỉ nam" cho công tác xây dựng pháp luật trong 5 năm tới.
Nghị quyết yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để các luật, nghị quyết có hiệu lực ngay khi đến hạn, tránh tình trạng "luật chờ nghị định".
CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XVI
I. Luật được Quốc hội thông qua
1. Luật Tiếp cận thông tin;
2. Luật Thủ đô;
3. Luật Hộ tịch;
4. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng;
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
II. Nghị quyết được Quốc hội thông qua
1. Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay;
2. Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;
3. Nghị quyết về phát triển văn hoá Việt Nam;
4. Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công;
5. Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài;
6. Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI;
7. Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;
8. Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;
9. Nghị quyết Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI;
10. Nghị quyết Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI;
11. Nghị quyết Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI;
12. Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI;
13. Nghị quyết Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
14. Nghị quyết Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031;
15. Nghị quyết Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031;
16. Nghị quyết Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031;
17. Nghị quyết Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031;
18. Nghị quyết Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031;
19. Nghị quyết Bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031;
20. Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh;
21. Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031;
22. Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031;
23. Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
24. Nghị quyết Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024;
25. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030;
26. Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2026 - 2030;
27. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;
28. Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai
29. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027;
30. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027;
31. Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.