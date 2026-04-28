Mới: Từ ngày mai, bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ 28/04/2026 14:05

(PLO)- Từ 29-4, mặt hàng dầu hoả không còn nằm trong danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu.

Ngày 28-4, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21 bãi bỏ một phần khoản 2 điều 1 của Thông tư 18/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 điều 1 của Thông tư 18/2025.

Khoản 2 điều 1 của Thông tư 18 quy định các mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm: Xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Từ 29-4, mặt hàng dầu hoả không còn nằm trong danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu. Ảnh minh hoạ: AH

Như vậy, với việc bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa", mặt hàng này sẽ chính thức bị loại khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu.

Trước đó, ngày 28-3, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 571 tạm ngưng hiệu lực đối với quy định "dầu hỏa" tại khoản 1 điều 6a Thông tư số 38/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đến ngày 28-4.

Do đó, những kỳ điều hành gần đây, mặt hàng dầu hỏa đã không còn xuất hiện trong danh mục các mặt hàng được Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở.

Ở kỳ điều hành gần nhất, ngày 23-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước. Xăng E5 ở mức 21.834 đồng/lít; xăng A95 ở mức 22.880 đồng/lít; dầu diesel 26.697 đồng/lít; dầu mazut 18.811 đồng/kg.

Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 29-4.