Chiều 23-4, giá xăng dầu tiếp tục giảm, xăng A95 chỉ còn 22.880 đồng/lít 23/04/2026 14:40

Chiều 23-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 giảm 100 đồng/lít, giá xăng A95 giảm 162 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 còn 21.834 đồng/lít, xăng A95 còn 22.880 đồng/lít, dầu diesel còn 26.697 đồng/lít, dầu mazut còn 18.811 đồng/kg.

Chiều 23-4, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Ảnh: AH

Kỳ điều hành chiều nay, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà yêu cầu trích lập vào quỹ đối với dầu diesel 400 đồng/lít, dầu mazut 400 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.