Việt Nam và Hàn Quốc mở cửa thị trường thịt gà chế biến 23/04/2026 11:08

(PLO)- Việt Nam và Hàn Quốc chính thức mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp song phương, mở ra cơ hội mở rộng xuất khẩu cho doanh nghiệp hai nước.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hai nước đã chính thức mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến.

Cụ thể, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật. Ảnh: Khương Trung.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Bộ trưởng kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung ghi nhận kết quả này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hàn Quốc.

Theo Bộ trưởng Song Miryung, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện mở rộng thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc.

Để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc trong kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty C.P Việt Nam, nhận định việc thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chuyên môn đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình đàm phán, hoàn thiện hồ sơ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Với nền tảng hợp tác ngày càng chặt chẽ, thị trường nông sản giữa hai nước được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.