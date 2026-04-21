Chiều 21-4, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel còn gần 28.000 đồng/lít 21/04/2026 16:05

(PLO)- Từ 16 giờ hôm nay, giá xăng E5 giảm còn 21.934 đồng/lít, xăng A95 còn 23.042 đồng/lít, dầu diesel còn 27.856 đồng/lít.

Chiều nay, 21-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 16 giờ hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Cụ thể, xăng E5 giảm 658 đồng/lít, xăng A95 giảm 719 đồng/lít, dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 ở mức 21.934 đồng/lít, xăng A95 ở mức 23.042 đồng/lít, dầu diesel 27.856 đồng/lít, dầu mazut 19.631 đồng/kg.

Ảnh minh hoa: AH

Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng yêu cầu trích lập vào quỹ với xăng sinh học 200 đồng/lít, xăng không chì 400 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, dầu mazut 600 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel kỳ này giảm 10,26% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55 của Chính phủ, do đó, nhà điều hành quyết định thực hiện điều hành giá xăng dầu hôm nay.

Tính đến hôm nay, giá bán xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước lân cận, có chung đường biên giới. Ví dụ, giá xăng của Thái Lan đang 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 46.124 đồng/lít; Trung Quốc: 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.042 đồng/lít.