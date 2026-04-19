3 thương nhân đầu mối xăng dầu bị phạt vì không đảm bảo mức dự trữ xăng dầu 19/04/2026 14:12

Ngày 19-4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong đợt đôn đốc và giám sát việc thực hiện nguồn cung, dự trữ xăng dầu từ 11 đến 31-3, cơ quan này đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối trên cả nước.

Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp đầu mối: Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương; Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro và một đơn vị đầu mối lớn khác.

Đầu tháng 3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thành lập Đoàn đôn đốc, giám sát các thương nhân đầu mối thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu.

“Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định” - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu xăng dầu. Trong số này, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong kinh doanh xăng dầu, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.