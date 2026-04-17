Mây mưa đen kịt, 7 giờ sáng, bầu trời nhiều khu vực ở Thái Nguyên tối như ban đêm 17/04/2026 09:32

Theo phản ánh của nhiều người dân và trên mạng xã hội, sáng sớm nay, 17-4, nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một trận mưa rào. Trước khi mưa xuống, mây kéo đến, bầu trời tối sầm như ban đêm dù đã 7 giờ sáng và đang ở giai đoạn đầu mùa hè.

Chị Nguyễn Thị Thuận, trú tại phường Vạn Xuân cho biết: “Lượng mưa bình thường, nhưng lạnh. Mọi lần trước khi có mưa, mây cũng kéo đến, bầu trời xám xịt nhưng cũng không đến nỗi tối đen như sáng nay. Đến 7 giờ 30 sáng, trời vẫn tối đen, người dân ra đường đi làm phải bật đèn xe như ban đêm”.

7 giờ 30 phút sáng 17-4 tại phường Vạn Xuân (Thái Nguyên). Ảnh: MXH

Trước hiện tượng này, nhiều người dân đã chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo những lời bình luận dí dỏm như: “7 giờ sáng ở Thái Nguyên, trời vẫn chưa chịu thức”, hay “Nay trời ngủ quên rồi nhưng các bạn đừng ngủ quên nhé kẻo chấm công muộn đấy”. Bên dưới bài đăng thu hút sự tương tác của nhiều người dùng, đồng thời mọi người cập nhật về tình hình thời tiết ở khu vực nơi sinh sống.

7 giờ sáng nhưng trời tối đen như ban đêm. Ảnh: Trang Facebook Hà Nội 24h

Tại Thủ đô Hà Nội, sáng nay, bầu trời cũng tối sầm, báo hiệu cho một trận mưa có thể sắp diễn ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau chuỗi ngày nắng nóng, miền Bắc và miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu.

Ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, đêm qua và sáng nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 23 giờ ngày 16-4 đến 8 giờ ngày 17-4 có nơi trên 50 mm như: Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85.2 mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77.4 mm, Văn Lang (Phú Thọ) 70 mm…

Dự báo trong hôm nay, mưa tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực ở Bắc Bộ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm; đêm mưa giảm dần. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, chiều và đêm nay, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.