Bộ NN&MT cảnh báo có thể xuất hiện El Nino rất mạnh 17/04/2026 17:35

(PLO)- Dự báo hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10 - 25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7-2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Ngày 17-4, Bộ NN&MT có văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước.

Theo Bộ NN&MT, dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy hiện tượng El Nino có khả năng cao hình thành từ tháng 6 đến tháng 8-2026 với xác suất từ 80- 90% và có 20 - 25% nguy cơ đạt mức rất mạnh vào các tháng cuối năm, kéo dài sang năm 2027.

Bộ này cũng cho biết thực tế hiện nay, lượng mưa trên cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 4 đã thiếu hụt phổ biến từ 10- 40% so với trung bình nhiều năm, khiến dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông chạm mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc.

“Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa”, Bộ NN&MT cho biết.

Mùa hè năm 2023, các hồ thuỷ điện ở khu vực phía Bắc nói chung và trên lưu vực sông Đà nói riêng đều đã ở xấp xỉ mức nước chết, khả năng khai thác thủy điện hầu như không còn.

Bộ cũng dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25 - 50%. Điển hình, hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10- 25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7-2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Tình trạng này cũng kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026 - 2027. Đồng thời, các địa phương vẫn cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông.

Bộ NN&MT cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.