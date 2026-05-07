Sầu riêng, nhiều nông sản ùn tắc kiểm nghiệm, Bộ NN&MT chỉ đạo khẩn 07/05/2026 11:22

(PLO)- Sầu riêng và nhiều nông sản chủ lực đang gặp khó do ùn tắc kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn nhập khẩu.

Bộ NN&MT vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; các cơ sở kiểm nghiệm nông sản tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Bộ NN&MT cho biết, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các sở, ngành rà soát, làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ ngay các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Những năm gần đây, xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục tăng trưởng ấn tượng, trong đó sầu riêng đóng góp đáng kể vào kim ngạch toàn ngành.

Các địa phương cũng phải tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm thuộc địa phương quản lý, Bộ yêu cầu bổ sung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, tránh ùn tắc kéo dài. Những đơn vị gây chậm trễ, né tránh hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm.

Bộ NN&MT cũng đề nghị các cơ sở kiểm nghiệm tập trung tối đa nguồn lực, linh hoạt thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ nếu cần thiết, nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn đảm bảo chính xác và đúng quy định.

Các đơn vị phải công khai quy trình, thời gian và chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Đồng thời chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về tiêu chuẩn của từng thị trường nhập khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ số và liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ thông quan.

Với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ giao nhiệm vụ làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để thúc đẩy công nhận thêm các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ, đồng thời xem xét khôi phục hoạt động đối với các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ sau khi hoàn tất khắc phục.

Cục này cũng được yêu cầu rà soát các vùng trồng có nguy cơ nhiễm cadimi (Cd) cao, hướng dẫn biện pháp canh tác phù hợp nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu tăng cường đàm phán mở rộng xuất khẩu chính ngạch nông sản sang các thị trường nước ngoài, đồng thời thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tránh kéo dài tình trạng ách tắc xuất khẩu.

Đối với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ đề nghị hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, đồng thời rà soát và hoàn thiện quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản xuất khẩu.