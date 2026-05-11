Hoa Sen lên tiếng về việc Australia điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm 11/05/2026 14:25

(PLO)- Tập đoàn Hoa Sen cho rằng mức biên độ bán phá giá 56,21% trong vụ việc Australia điều tra thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam chỉ là cáo buộc ban đầu của bên yêu cầu điều tra, chưa phải kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa cho biết, ngày 30-4, Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai doanh nghiệp Việt Nam bị điều tra gồm Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Ngoài ra, Australia cũng điều tra hai doanh nghiệp khác từ Hàn Quốc. Vụ việc được tiến hành theo đơn đề nghị của Công ty thép BlueScope – doanh nghiệp sản xuất thép của Australia.

Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc nêu trên đã bán thép vào thị trường Australia với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép trong nước.

Ngày 30-4, Australia đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan điều tra Australia, thời kỳ điều tra kéo dài từ ngày 1-1-2025 đến 31-12-2025. Báo cáo cuối cùng dự kiến được trình lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo cùng Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 2-10-2026.

Các sản phẩm bị điều tra thuộc các mã thuế quan 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo báo cáo của Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá cáo buộc đối với doanh nghiệp Việt Nam được ước tính ở mức 56,21%.

Ủy ban đã phát hành bản câu hỏi dành cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu liên quan. Thời hạn để doanh nghiệp xuất khẩu nộp bản trả lời là ngày 8-6.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc, đồng thời chuẩn bị và nộp bản trả lời câu hỏi theo đúng định dạng và thời hạn quy định. Cơ quan này cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý để được hỗ trợ kịp thời.

Trước thông tin này, Tập đoàn Hoa Sen đã lên tiếng làm rõ. Tập đoàn cho biết đây chỉ là mức cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

“Hiện vụ việc đang ở giai đoạn khởi xướng, các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị và trả lời bản câu hỏi điều tra theo quy định của cơ quan điều tra Australia” - đại diện Tập đoàn Hoa Sen cho hay.

Theo doanh nghiệp này, dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ ban hành Bản công bố sự kiện trọng yếu chậm nhất vào ngày 18-8 tới đây, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng vào đầu tháng 10.

Tập đoàn Hoa Sen cho rằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng các nguồn dữ liệu tham khảo và giả định do họ lựa chọn để xây dựng mức cáo buộc ban đầu ở mức cao nhằm củng cố cơ sở khởi xướng điều tra. Kết quả cuối cùng chỉ được xác định sau khi cơ quan điều tra thu thập, thẩm tra và đánh giá số liệu thực tế của các doanh nghiệp liên quan.

Doanh nghiệp này cũng dẫn lại vụ điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm tại Australia năm 2015. Khi đó, mặc dù bên yêu cầu điều tra từng cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam ở mức 16,26%, song cuối cùng Tập đoàn Hoa Sen vẫn đạt kết quả thuế chống bán phá giá 0% sau quá trình cơ quan điều tra xem xét, thẩm tra hồ sơ và số liệu thực tế của doanh nghiệp.

Đối với vụ việc tại Australia lần này, Tập đoàn Hoa Sen cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Australia để cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời hạn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, đồng thời góp phần bảo vệ uy tín của ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.