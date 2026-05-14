EVN thông tin về khoản lỗ tính đến năm 2025 14/05/2026 19:22

(PLO)- EVN vừa thông tin số lỗ luỹ kế tính đến hết năm 2025 còn khoảng 5.611 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 44.792 tỉ đồng thời điểm cuối năm 2024.

Ngày 14-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản gửi Bộ Công Thương kiến nghị cập nhật số liệu tài chính của EVN đến hết năm 2025.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã gửi tới Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tại hồ sơ thẩm định, Bộ Công Thương cho rằng trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân. Điều này dẫn tới hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Trong đó, năm 2022, để giảm thiểu ảnh hưởng dịch COVID-19, giá điện được giữ nguyên trong khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu gồm giá than nhập khẩu, giá khí tăng cao do xung đột Nga - Ukraine.

Sang năm 2023, giá điện dù được điều chỉnh tăng nhưng ở mức vừa phải, thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế phát sinh.

Theo Bộ Công Thương, báo cáo của EVN cho hay số lỗ lũy kế 2 năm khoảng 50.029 tỉ đồng. Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỉ đồng.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ tính toán trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Tuy nhiên, trong văn bản mới gửi Bộ Công Thương, EVN cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm 2024 và 2025 tiếp tục cải thiện đáng kể, có lãi nên số lỗ luỹ kế của công ty mẹ EVN giảm mạnh. Theo cập nhật mới nhất, đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỉ đồng.