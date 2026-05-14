Chiều 14-5, giá xăng dầu giảm đồng loạt 14/05/2026 14:46

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 14-5, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, có mặt hàng giảm hơn 600 đồng/lít.

Chiều 14-5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ ngày 14-5, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5 có mức giá mới không cao hơn 23.134 đồng/lít, giảm 656 đồng/lít so với giá kỳ điều hành trước đó.

Xăng A95 có mức giá mới không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu mazut có mức giá mới 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg. Dầu diesel có mức giá mới 27.226 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít.

Kỳ điều hành chiều nay, nhà điều hành không chi sử dụng, đồng thời cũng không yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.