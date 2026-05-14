Thịt trâu gác bếp, sâm quý Lai Châu xuống phố, hút khách Thủ đô 14/05/2026 14:58

(PLO)- Nhiều loại đặc sản của Lai Châu như thịt trâu gác bếp, trà Shan tuyết, sâm ngâm mật ong… được mang tới phố Tràng Tiền, Hà Nội, kết hợp bán trực tiếp và livestream nhằm quảng bá hàng Việt, kích cầu tiêu dùng nội địa.

Ngày 14-5, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 6 với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 17-5 theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian trưng bày, bán hàng trực tiếp với hoạt động quảng bá, livestream trên nền tảng số. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa sản phẩm Việt tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Thịt trâu gác bếp, một đặc sản của tỉnh Lai Châu được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thị trường trong nước cần gắn với các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt.

Theo ông Linh, chương trình “Sức sống hàng Việt” được định hướng trở thành địa chỉ quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Việc kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và livestream bán hàng trên nền tảng số cũng giúp doanh nghiệp địa phương thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”, chương trình mang đến không gian đậm sắc màu Tây Bắc giữa trung tâm Thủ đô. Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm nhiều đặc sản tiêu biểu của Lai Châu như thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn mắc khén, gạo Séng Cù, trà Shan tuyết Than Uyên cùng các sản phẩm dược liệu vùng cao như đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, sâm Lai Châu ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ và viên tinh nghệ Chè dây.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, cho biết việc đưa đặc sản Lai Châu tới không gian tiêu dùng trung tâm của Hà Nội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận trực tiếp nhu cầu và xu hướng tiêu dùng mới.

Các sản phẩm dược liệu vùng cao Lai Châu như đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, sâm Lai Châu ngâm mật ong... cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Theo đại diện Sở Công Thương Lai Châu, các sản phẩm tham gia chương trình đều là sản phẩm tiêu biểu của địa phương, được chú trọng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất, gắn với truy xuất nguồn gốc và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tỉnh kỳ vọng thông qua chương trình, đặc sản vùng cao Lai Châu sẽ từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường trong nước và tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong thời gian diễn ra sự kiện, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi đặc sản. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cũng được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream bán hàng từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 15-5 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Thanh Hương. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm Lai Châu tới người tiêu dùng trên nền tảng số, thúc đẩy mô hình tiêu dùng đa kênh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.