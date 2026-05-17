Người nhặt ve chai, phế liệu không nên là đối tượng trọng tâm để quản lý thuế 17/05/2026 08:03

(PLO)- Có ý kiến cho rằng chính sách thuế với người thu gom phế liệu cần được xây dựng theo lộ trình phù hợp.

Tại văn bản góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định yêu cầu tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, VCCI kiến nghị sửa đổi quy định doanh nghiệp nền tảng lái xe công nghệ chỉ kê khai và nộp thay thuế GTGT cho cá nhân với phần doanh thu được chia theo hợp đồng; khai, nộp thay thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người hợp tác kinh doanh.

Cần được xem xét ở góc độ an sinh xã hội

Theo VCCI, lực lượng thu gom ve chai, đồng nát hiện là "mắt xích quan trọng" trong hoạt động phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, phần lớn lao động trong lĩnh vực này hoạt động tự phát, quy mô nhỏ lẻ, hiểu biết pháp luật hạn chế nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục về hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế. Vì vậy, yêu cầu người thu gom tự kê khai hoặc xuất hóa đơn được cho là khó khả thi.

Trong khi đó, doanh nghiệp tái chế gặp khó trong việc chứng minh nguồn gốc đầu vào hợp lệ để quyết toán thuế, dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu trong nước và mất cơ hội đáp ứng các đơn hàng quốc tế có yêu cầu cao về tỉ lệ tái chế.

Về phía nhà nước, việc thiếu cơ chế quản lý phù hợp không chỉ gây thất thu thuế mà còn khiến dòng chảy phế liệu khó kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên.

Vì vậy theo VCCI, cơ chế để doanh nghiệp "khai thay, nộp thuế thay" sẽ giúp giảm gánh nặng thủ tục cho nhóm lao động yếu thế. Đồng thời góp phần chính thức hóa chuỗi cung ứng phế liệu, đưa nguồn nguyên liệu tái chế vào các nhà máy hiện đại thay vì các cơ sở thủ công gây ô nhiễm. Qua đó, giúp doanh nghiệp có đủ chứng từ hợp lệ để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chuyên gia cho rằng cần thận trọng khi áp dụng nghĩa vụ thuế với người nhặt ve chai và các điểm thu gom phế liệu nhỏ lẻ. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, trong nhiều thập niên qua, hoạt động thu gom, phân loại và tái chế phế liệu chủ yếu diễn ra tự phát tại hàng trăm làng nghề trên cả nước. Vì vậy, chính sách thuế đối với lĩnh vực này cần được xây dựng theo lộ trình phù hợp, vừa tăng trách nhiệm quản lý, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách.

Lực lượng thu gom, phân loại phế liệu hiện nay phần lớn là phụ nữ lớn tuổi, thuộc nhóm lao động yếu thế. Số thuế nhà nước thu được từ nhóm này không đáng kể, song các quy định hiện hành lại vô tình đẩy họ vào khu vực kinh tế phi chính thức.

Bởi phần lớn cá nhân thu gom phế liệu không có khả năng thực hiện các thủ tục kế toán, kê khai thuế hay đăng ký kinh doanh phức tạp. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp tái chế, e ngại thu mua phế liệu trong nước do không thể chứng minh nguồn gốc đầu vào.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhấn mạnh, việc cho phép doanh nghiệp kê khai và nộp thuế thay sẽ giúp "nắn dòng" chất thải vào các doanh nghiệp tái chế chính thức, hạn chế tình trạng tái chế thủ công gây ô nhiễm tại các làng nghề.

Cơ chế này cũng góp phần hỗ trợ Chính phủ thực hiện chính sách mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất và thúc đẩy mục tiêu kinh tế tuần hoàn.

Bày tỏ quan điểm thận trọng hơn với việc áp dụng nghĩa vụ thuế cho người nhặt ve chai và các điểm thu gom phế liệu nhỏ lẻ, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cần khảo sát kỹ tác động trước khi áp dụng chính sách.

Theo chuyên gia này, những người nhặt ve chai hay phân loại phế liệu thường có thu nhập bấp bênh, làm việc trong môi trường độc hại nên cần được xem xét ở góc độ an sinh xã hội.

"Cần tạo điều kiện tối đa cho nhóm lao động thu nhập thấp như người nhặt ve chai, thu phế liệu. Chứ trọng tâm không phải để quản lý thuế" - ông Lạng nói.

Dù vậy, với các vựa phế liệu quy mô lớn, doanh thu cao, việc thực hiện nghĩa vụ thuế và xuất hóa đơn là cần thiết. Có thể áp dụng mức thuế khoán thấp theo khối lượng hoặc giá trị giao dịch. Chẳng hạn, khoảng 100.000 đồng/tấn phế liệu hoặc từ 1 - 1,5% giá trị giao dịch nhằm hình thành thói quen tuân thủ thuế trong lĩnh vực này.

Đề xuất tài xế công nghệ làm cam kết doanh thu dưới ngưỡng và tự kê khai

Còn theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Tú, đề xuất của VCCI về việc cho phép các nền tảng công nghệ chỉ kê khai, nộp thuế thay trong một số trường hợp cần được xem xét trên cơ sở các quy định thuế mới hiện hành.

Liên quan đến lái xe công nghệ, theo ông Tú, trước đây các doanh nghiệp nền tảng thường thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế cho tài xế, bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN.

Tuy nhiên, theo quy định mới, ngưỡng doanh thu chịu thuế đã được nâng lên 1 tỉ đồng/năm. Với mức này, phần lớn tài xế công nghệ, đặc biệt là tài xế xe ôm công nghệ hai bánh, gần như không thuộc diện phải nộp thuế do thu nhập thực tế thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định.

Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh mới, việc tiếp tục khấu trừ thuế ngay từ đầu với nhóm lao động này có thể không còn cần thiết. Thay vào đó, tài xế có thể làm cam kết doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế gửi cho doanh nghiệp nền tảng. Cuối năm, cá nhân tự kê khai doanh thu thực tế với cơ quan thuế để chứng minh không thuộc diện nộp thuế.

“Tài xế công nghệ hiện nay, kể cả những người làm cường độ cao, cũng rất khó đạt mức doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm. Vì vậy cần tính toán lại cơ chế khấu trừ thuế cho phù hợp thực tế” - vị chuyên gia nhận định.

Chuyên gia cho rằng khấu trừ thuế ngay từ đầu với tài xế công nghệ, người thu mua phế liệu không còn cần thiết. Ảnh: MINH TRÚC

Với hoạt động thu mua phế liệu, chuyên gia cho rằng cần phân biệt rõ giữa cá nhân thu mua nhỏ lẻ và các vựa phế liệu quy mô lớn.

Cụ thể, những người thu gom ve chai, phế liệu nhỏ lẻ hầu hết có doanh thu thấp, không đạt ngưỡng chịu thuế nên có thể áp dụng cơ chế cam kết doanh thu tương tự tài xế công nghệ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thu mua hoặc cơ sở tái chế không cần nộp thuế thay.

Trong khi đó, với các hộ kinh doanh, vựa phế liệu quy mô lớn có doanh thu cao hơn ngưỡng quy định thì vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, xuất hóa đơn và chứng từ theo quy định hiện hành khi giao dịch với doanh nghiệp tái chế.

Chuyên gia nhấn mạnh, nghĩa vụ thuế cần được thực hiện đúng theo từng nhóm đối tượng, thay vì áp dụng chung một cơ chế như giai đoạn trước đây.