Không nhận hoa chúc mừng nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 15/05/2026 16:25

(PLO)- Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM sẽ không tổ chức tiếp khách, nhận hoa trong Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.HCM vừa gửi công văn đến các cơ quan, ban, ngành và đơn vị liên quan về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng trong Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 18-5 tới đây.

Sở KH-CN cho biết hoạt động này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Việc không nhận hoa chúc mừng trong ngày 18-5 nhằm thực hành chủ trương chống lãng phí. Ảnh minh họa: THU HÀ

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, để chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, TP.HCM đã triển khai chuỗi hoạt động quan trọng, góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn TP.

Các hoạt động này diễn ra xuyên suốt trong tháng 5-2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực trung tâm để TP.HCM phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới”.

Thông qua chuỗi sự kiện, thành phố thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đô thị. Nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức như: Techmart chuyên ngành công nghệ xanh, tuần hoàn; diễn đàn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data và AI); chương trình “Hành trình khám phá Phòng thí nghiệm mở - Open Lab Day”; các hội thảo, tọa đàm chuyên đề với doanh nghiệp.

Cùng với đó là các hoạt động hướng đến cộng đồng như Ngày hội “Điểm chạm số 2026”, tập huấn kỹ năng trí tuệ nhân tạo, phổ cập chữ ký số; các cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi và Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP.HCM, góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố cũng tổ chức thăm hỏi, tôn vinh 6 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu; triển khai cuộc thi AI Challenge 2026, tập trung giải quyết các bài toán đô thị thông minh.

Bên cạnh đó là triển lãm công nghiệp văn hóa với các giải pháp đổi mới sáng tạo trong tranh sơn mài; chuỗi cuộc thi khoa học sáng tạo, Ngày hội STEM Day, Hội thi Tin học trẻ TP.HCM lần thứ 35.

Ngoài ra, còn có các hội nghị, tọa đàm chuyên đề về đo lường, chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn và quy định đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cũng được tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, nâng cao năng lực quản lý và sản xuất...